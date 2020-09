Na noite desta sexta-feira, 18, foi registrado um homicídio e uma tentativa de homicídio nas zonas urbana e rural de Lagarto, respectivamente.

Na sede da cidade, um jovem do sexo masculino conhecido por Bisqui foi alvejado por disparos de arma de fogo. O caso ocorreu nas proximidades do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), no bairro Exposição.

De lá, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), onde seu quadro de saúde piorou e ele acabou evoluindo a óbito.

Já a tentativa de homicídio foi registrada no povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto. Lá, o autor do crime acabou preso por policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), enquanto a vítima passa bem. As motivações de ambos os crimes permanecem desconhecidas.