Na próxima segunda-feira, 21, a Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) concederá o Título de Cidadão Sergipano ao Bispo da Diocese de Estância, Dom Giovanni Crippa. A medida é resultado de uma proposta de autoria da deputada estadual Janier Mota (PL).

Em nota, a parlamentar explicou que o Título visa reconhecer a brilhante trajetória percorrida pelo religioso nos últimos 35 anos. “São três décadas e meia de comprometimento com a função bela e ao mesmo tempo árdua, que exige entrega total ao amor do Pai e aos cuidados com o próximo”, observa.

Segundo a Alese, a solenidade ocorrerá às 10h30 na Sala da Presidência.

Biografia do homenageado

Giovanni Crippa nasceu na cidade italiana de Milão, em 6 de outubro de 1958. Professou os votos perpétuos no dia 13 de setembro de 1981 no Instituto da Consolata e foi ordenado presbítero no dia 14 de setembro de 1985. É doutor em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana.

Viveu seus primeiros anos de sacerdócio na Itália, onde foi Animador Missionário e Vocacional, professor na Faculdade de Missiologia da Pontifícia Universidade Urbaniana e membro da Equipe de Coordenação do Departamento Histórico do Instituto da Consolata.

Veio para o Brasil em 2001 e morou na cidade baiana de Feira de Santana, onde se tornou vigário da Paróquia Santíssima Trindade, tornando-se pároco em 2004.

Foi professor da Faculdade Católica, diretor espiritual do Seminário Santana Mestra, membro do Conselho Presbiteral, Conselheiro Provincial do Instituto da Consolata e Conselheiro Espiritual das Equipes de Nossa Senhora e do Encontro de Casais com Cristo. Atualmente é bispo da Diocese de Estância.