Na manhã sábado, 19 de setembro, faleceu a senhora Mary Lúcia de Oliveira Libório, eternamente conhecida pelo título de “Miss Centenário de Lagarto”. Segundo informações, ela já vinha sofrendo com alguns problemas de saúde.

Esposa do empresário e desportista Aristides Libório, Mary Lúcia conquistou o título de Miss Centenário no dia 20 de abril de 1980, durante um evento realizado no salão da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Com o seu passamento, algumas autoridades e pré-candidatos manifestaram votos de pesar por meio das redes sociais. Neles, Mary é lembrada como uma grande mãe, esposa, amiga e cidadã.