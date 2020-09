Na próxima quinta-feira, 30 de setembro, o professor e historiador Dr. Claudefranklin Monteiro lançará o livro intitulado ‘A Santinha do Novo Horizonte’. A obra traz uma síntese biográfica da Padroeira das Missões, conta a história do Bairro Novo Horizonte, em Lagarto, da evangelização católica do lugar, da construção da igreja e da criação da Paróquia dedicada à Santa Teresinha do Menino Jesus.

Além disso, o livro – que será o oitavo lançado pelo historiador lagartense – apresentará testemunhos de vocações religiosas e sacerdotais, bem como de pessoas que alcançaram graças por sua intercessão. Segundo a assessoria de imprensa de Monteiro, a obra contou com o apoio de moradores do bairro e do padre Padre Carlos Alberto Assunção.

Já em relação a data de lançamento, esta foi escolhida justamente como forma de homenagear toda a comunidade do bairro Novo Horizonte e sua santa padroeira. Uma vez que nesta data será realizada a última noite do Novenário e Festa de Santa Teresinha.

Entretanto, por conta da pandemia, o lançamento ocorrerá de forma remota pelo canal do Youtube da Paróquia Santa Teresinha – BNH, a partir das 19h. “O autor irá doar a maior parte dos exemplares à comunidade, cujos valores das vendas serão revertidos para as necessidades materiais da Paróquia de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face”, acrescentou a assessoria de Monteiro.

Onde obter o livro: A versão impressa estará disponível à venda na Secretaria da Paróquia e na Livraria Adhonai. A Santinho do Novo Horizonte também terá uma versão em e-book, que pode ser adquirida gratuitamente pelo portal da Editora Criação.