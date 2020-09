Nesta segunda-feira, 21, os inscritos no Bolsa Família com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 3, podem sacar a 6ª parcela do Auxílio Emergencial, com o valor reduzido para R$ 300.

No total, 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família devem receber a primeira das quatro parcelas do Auxílio Emergencial residual.

As novas parcelas de R$ 300 serão pagas para 16,3 milhões de brasileiros, o que representa uma redução de três milhões no número de beneficiários nesses novos lotes de pagamentos, já que cerca de 19,2 milhões de pessoas eram beneficiadas com os pagamentos de R$ 600.

Isso se deve também a redução do valor da parcela, pois agora, se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300, o beneficiário vai receberá o valor do Bolsa Família.

Confira abaixo o calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família

Com informações do G1