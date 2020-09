Na última segunda-feira, 21, o país celebrou o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. Em Lagarto, o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) se destaca por diversos atendimentos de assistência e reabilitação para a população.

O cuidado, o amor, e a valorização das pessoas com deficiência são as características principais dos serviços prestados. Além disso, o CER III dispões de capacitações para servidores, oferecendo curso para que aprendam a Língua Brasileira de Sinais (Libras), humanizando e tornando a comunicação mais acessível.

Por isso, a Prefeitura Municipal de Lagarto tem dado uma atenção especial para esse setor e o Portal Lagartense fez questão de buscar informações com alguns usuários desses serviços em celebração a esta data tão importante.

Aproveitamos para destacar a Luta das Pessoas com Deficiência por inclusão e participação. Pautas que revigoram a esperança e fazem os corações sorrirem.

CER III

O CER III foi inaugurado em Lagarto em 2019, no Bairro Estação. Orçada em quase R$ 4 milhões, o CER é a primeira obra do segmento instalado na cidade. Além disso, ele é focado na atenção médica, terapêutica e psicológica necessária para tratar as pessoas com algum tipo de deficiência, seja física ou mental.