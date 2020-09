Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lagarto tem, até o momento, 1.870 pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus no município.

Levando em consideração o número total de casos registrados desde o início da pandemia, que é de 2.678, isso significa que mais de 69% das pessoas já estão curadas da Covid-19 em Lagarto.

Os números divulgados pela SMS também revelam que o número de casos ativos no município, que chegou a ser de 1,2 mil no início de agosto, com apenas 41% de recuperados, caiu para 808.

Ainda assim, é preciso que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados para que o número de casos não volte a crescer no município, utilizando máscaras ao sair para as ruas, e evitando levar as mãos para a boca e olhos, sem devida higienização prévia.