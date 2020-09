O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) recolheu dez corpos, no plantão das últimas 24h, nos municípios de Riachão do Dantas, Tobias Barreto, Boquim, Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga D’Ajuda e Poço Redondo.

Confira abaixo o boletim completo do IML:

+ José Ranulfo de Carvalho, 75 anos, corpo recolhido no HUSE em Aracaju, morte por acidente de trânsito do atropelamento por motocicleta;

+ Edson de Jesus Araújo, 26 anos, morte por afogamento, no município de Tobias Barreto;

+ Marcos Silva Florêncio, 50 anos, corpo recolhido na Unidade Mista de Saúde em Riachão do Dantas, causa morte a esclarecer;

+ Júlio César de Jesus Cruz, 23 anos, corpo recolhido na Upa de Itapooranga d’Ajuda, morte violenta por arma de fogo;

+ Fábio Mikael Santos Souza, 18 anos, corpo recolhido na Upa de Itapooranga d’Ajuda, morte violenta por arma de fogo;

+ José Antônio dos Santos, 59 anos, corpo recolhido no HUSE, morte por queda da própria altura;

+ José Luciano Silva de Jesus, 31 anos, morte por acidente de trânsito do tipo atropelamento por motocicleta, na Rodovia SE-160 em Boquim;

+ Antônio Fernandes Ricardo de Almeida, 79 anos, corpo recolhido em Nossa Senhora do Socorro, causa morte a ser eslcarecida;

+ Aristides Lima Fraga Neto, 35 anos, morte por acidente de trânsito do tipo capotamento, no Povoado Sítios Novos em Poço Redondo;

+ Guilherme Rodrigues Barreto, 26 anos, corpo recolhido no Hospital de Poço Redondo, morte por acidente de trânsito do tipo queda de moto.