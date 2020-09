A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou na última terça-feira, 22, o horário da partida entre Central-PE e Itabaiana. O confronto saiu das 16 para às 15h15. A mudança no horário foi uma opção do clube mandante.

Central e Itabaiana se enfrentam na 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, no domingo, 27, no estádio Lacerdão, em Caruaru-PE. A partida é válida pelo grupo A4.