A partir do próximo dia 09 de outubro de 2020, terá início em cadeia de rádio e televisão a propaganda eleitoral gratuita dos candidatos a vereador e prefeito nas eleições municipais do próximo dia 15 de novembro.

E, em Lagarto, a pré-candidata a reeleição Hilda Ribeiro (Solidariedade) tende a possuir o maior tempo de rádio. Uma vez que conseguiu firmar a maior coligação para o pleito, ao obter a adesão dos partidos PDT, PTB, PSB, PSL e Republicanos.

Sérgio Reis (MDB) tende a obter o segundo maior tempo de rádio para apresentar as suas propostas para a população. É que além de ser filiado a um dos maiores partidos do país, ele mantém aliança com o Democratas, o Partido Progressistas (PP) e o Partido Social Democrático (PSD).

Ibrain Monteiro ou Ibrain de Valmir (PSC) deve ficar com o terceiro maior tempo de rádio. Uma vez que ele possui aliança com o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Liberal (PL). Enquanto os pré-candidatos Jorge Prata (Podemos) e Nininho da Bolo Bom (Cidadania), por terem lançado chapas puro sangue, devem obter os menores espaços na cadeia radiofônica para o período eleitoral, respectivamente.

Distribuição do horário eleitoral: Conforme estabelece a legislação eleitoral, a distribuição do horário eleitoral varia de acordo com o tamanho da bancada eleita pelos partidos na Câmara dos Deputados. Portanto, se formos somar o quantitativo de parlamentares por partido coligado em Lagarto, a Coligação de Hilda sai na frente com 147 deputados; em seguida vem a de Sérgio Reis, com 137; Ibrain de Valmir, 103; Podemos, 10; e Cidadania, 08.