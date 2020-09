O mês de setembro ficará marcado na memória do povo de Riachão do Dantas. Há 1 ano, os novos gestores assumiam a prefeitura do município e já é possível ver as melhorias.

Em apenas um ano vários avanços foram feitos, vários projetos foram implementados. No âmbito da saúde houve uma descentralização das Unidades Básicas de Saúde, do serviço de odontologia e dos pontos de marcação de consulta e exame. Na infraestrutura municipal, várias estradas vicinais foram revitalizadas, várias vias pavimentadas, várias praças foram construídas, reformadas e iluminadas, vários prédios foram revitalizados.

As melhorias não pararam por aí, vários projetos foram executados na agricultura municipal como a implantação de uma política que aproximasse agricultura e meio ambiente, simpósios e a continuação da Festival do Abacaxi. Além disso, na educação várias palestras e ações foram desenvolvidas para melhorar a qualidade da educação no município. O lazer e o esporte também não ficaram de fora. Neste 1 ano de gestão Riachão progrediu bastante.

“Como eu sempre digo, eu tenho uma missão, e hoje estou muito feliz por saber que estou cumprindo com ética, transparência e dedicação. Este foi um ano de muitos desafios, mas conseguimos realizar muitas ações que trouxeram qualidade de vida para nossa população. Mas tudo isso só foi possível por causa de cada um de vocês. Muito obrigada, Riachão”, declarou agradecida Simone de Dona Raimunda.