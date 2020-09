Agentes da Polícia Civil do município de Lagarto deram cumprimento a um mandado de internação provisória de um adolescente de 16 anos. O jovem seria suspeito de praticar um ato infracional análogo a roubo e integrar uma associação criminosa voltada a assaltos ocorridos no município. A apreensão ocorreu na última terça-feira, 22.

Segundo a delegada regional, Michele Araújo, as investigações identificaram a existência de um grupo criminoso, o qual o adolescente é suspeito de fazer parte. Os membros desse grupo se revezam na distribuição de tarefas, seja no roubo propriamente dito ou no desmonte dos veículos roubados para venda das peças.

“Os investigados, que atuam diretamente no assalto, escondem-se no matagal localizado na via que dá acesso a uma fábrica, e, com a aproximação da vítima, a intercepta, subtraindo sua motocicleta. Diversos casos são atribuídos ao grupo e em alguns deles as vítimas foram lesionadas, mediante a extrema violência empregada”, explicou a delegada.

De acordo com as investigações, os componentes da associação foram identificados e medidas judiciais foram solicitadas ao Poder Judiciário. Ainda durante o trabalho investigativo, uma motocicleta foi localizada enquanto estava sendo desmontada, quando foi apreendida e devolvida a vítima.

As investigações seguem para identificação de todos os integrantes do grupo criminoso, além da formalização de outros fatos a eles atribuídos. A Polícia Civil reforça a importância da participação da população e pede que qualquer informação seja repassada pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.