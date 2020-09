Nesta semana, agentes da Polícia Civil com o apoio do Departamento de Narcóticos cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de Ronaldo Reis Santos, conhecido por Ronaldo de Titi. Ele foi detido pelo crime de homicídio qualificado tentado, praticado na madrugada do último dia 03 de setembro, em Riachão do Dantas.

Segundo a Delegacia de Riachão do Dantas, no dia do crime, Ronaldo teria se dirigido a residência de Lorena Martins de Souza, que dormia com sua filha de dois anos de idade; e, adentrado ao recinto pelos fundos e esfaqueado a mãe e a filha com o objetivo de matá-las. Já a fuga teria sido para um local ignorado e o motivo teria sido a insatisfação relacionada a venda de uma TV.

De acordo com o delegado Alisson Lial, a prisão de Ronaldo objetiva garantir a ordem pública e a aplicação de lei penal. Ele ainda observou que a detenção foi possibilitada graças a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público, além da expertise dos agentes e escrivães da Polícia Civil, que fizeram diversas campanas nos últimos dias e em horários que excediam a jornada diária de trabalho.