Policiais civis lotados em Simão Dias prenderam um homem em flagrante pelos crimes de lesão corporal e cárcere privada contra a sua companheira na manhã da última quarta-feira, 23.

Os policiais se dirigiram até a residência do casal depois de receberem denúncias sobre a prática do crime e tentaram entrar em contato com a vítima que não respondeu ao chamados da equipe, que se deslocou ao local de trabalho do suspeito, onde receberam a informação de que ele havia faltado.

Diante dessa situação, os policiais entraram na residência do casal e flagraram o agressor mantendo sua companheira em cárcere privado, dentro de um quarto. A vítima foi encontrada com uma série lesões em diversas partes do corpo, visivelmente abalada e amedrontada.

A mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquanto o agressor foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais.