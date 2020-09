Em nota, a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), informa que o abastecimento de água está comprometido nos povoados Triunfo, Aroeira, Caraíba, Pastinho, Rodovia Pedro Almeida Valadares, Mata do Peru, Pau de leite, Coração de Maria, Barnabé, Pau de Colher, Pascal, Canafístula no município de Simão Dias, para uma manutenção.

A Deso afirma que o reestabelecimento do serviço vai acontecer de forma gradativa e está previsto para acontecer às 17h da próxima sexta-feira, 25. No entanto, se os serviços forem concluídos antes do previsto, o abastecimento será reestabelecido sem qualquer aviso prévio.

Por isso, a Companhia recomenda aos moradores desses povoados que economizem a água existente nas caixas d’água e reservatórios residenciais.

Casos de emergência e pedidos de serviços podem ser informados pelo telefone 08000790195 com prioridade para creches, hospitais, asilos e demais entidades dessa natureza.