A juíza da 2ª Vara Cível de Lagarto, Camila da Costa Pedrosa Ferreira, julgou improcedente o pedido do Ministério Público para afastar do cargo a secretária Municipal da Saúde, Polyana Ribeiro. Segundo o pedido do MP, Polyana não possuía qualificações técnicas para ocupar o cargo por ser cunhada da prefeita, fato totalmente desmentido e refutado pela Justiça.

“Ao analisar a documentação encartada pela parte ré, entendo que, diferentemente do que sustentou o Ministério Público, a Sra. Polyana Ribeiro, cunhada da Prefeita Hilda Ribeiro, tem qualificação técnica suficiente para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Saúde”, afirmou a juíza em decisão, rejeitando assim a prática de nepotismo.

“Além das duas graduações (Psicóloga, pela UFS, e Assistência Social, pela UNIT) e das especializações que possui, tem experiência profissional significativa, especialmente na área da saúde, haja vista que trabalhou no fundo Municipal de Saúde de Lagarto, como psicóloga no DETRAN/SE é como secretária de assistente social do Município de Salgado/SE”, diz trecho da decisão judicial.

Diante de todas essas qualificações, a decisão mostra que a nomeação foi absolutamente técnica e comprova a lisura e responsabilidade da administração da prefeita Hilda Ribeiro e a capacidade da secretária Polyana Ribeiro de gerir a Saúde municipal. Fato tão comprovado que fez com que Lagarto se destacasse com a melhor Saúde estadual, sendo referência até para o conceituado Hospital Sírio Libanês.