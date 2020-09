Para restaurar os estoques de sangue, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) está buscando o retorno das campanhas promovidas por grupo fidelizados e convidando a população geral para colaborar com o serviço. O grupo de voluntários de Poço Verde atendeu ao pedido.

“Sabendo da necessidade mobilizamos os doadores para ajudar”, comentou José Wilker, responsável pelo grupo originado através de ações da Igreja Adventista do Sétimo Dia no município.

Agora em setembro o serviço de Captação de Doadores da unidade já recepcionou parceiros fidelizados como, Juventude Atuante do Bugio, Jovens Solidários, Galera Sangue Bom, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Aracaju e Marcos Freire II em Nossa Senhora do Socorro, grupo Give e projeto Salvando vidas de Salgado.

De acordo com a gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, o retorno dos grupos e a fidelização de doadores para doar cumprindo os intervalos de 3 meses para homens e 4 meses para mulheres, são essenciais num cenário de redução, nas doações de sangue diárias.

“É esse sentimento de solidariedade como próximo que estimula a formação de grupos, como a Juventude Atuante do Bugio e Jovens Solidários de Socorro, que nos procuraram buscando informações, e solicitando o transporte para vim fazer a doação”, salientou.

Campanhas

Para realizar o agendamento de campanhas para doação de sangue e o cadastro de medula óssea é necessário entrar em contato com o Serviço Social, através dos telefones: (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174. “Por conta dos cuidados adotados para evitar a propagação do coronavirus, nesse momento estamos agendando campanhas com no máximo 30 participantes”, informou a assistente social Rozeli Dantas ao salientar que no Hemose os doadores são orientados em relação a Covid-19 para fazer a doação em segurança.