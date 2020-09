A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) aprovou na última quinta-feira, 24, o projeto de lei ordinária Nº 178/2019, de autoria da deputada estadual Goretti Reis (PSD), que declara o grupo folclórico “Os Parafusos”, da cidade de Lagarto, como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial, do estado.

Como justificativa para o PL, a parlamentar afirmou que Os Parafusos são conhecidos nacionalmente e que possuem particularidades que os diferenciam de outros grupos folclóricos brasileiros.

“É um grupo formado por homens vestidos de anáguas de renda completamente brancas, eles realizam movimentos em 360 graus sobre si mesmos, no sentido horário e anti-horário, dessa forma parecendo a volta de um parafuso”, explicou Goretti Reis.

A história do grupo remonta ao período em que havia a fuga de negros escravizados das senzalas, que pegavam as anáguas das donas das casas grandes, que ao vê-los com aquelas vestimentas, pensavam se tratar de assombrações.

“Depois de passado o período de escravidão, os ex-escravos saiam às ruas com as vestimentas rodopiando em tom de total zombaria com os seus antigos senhores de engenho. O movimento permanece até os dias atuais e é um dos mais belos espetáculos de dança folclórica do estado”, acrescentou.

Com informações da Alese