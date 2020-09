View this post on Instagram

Meus amigos e minhas amigas, com total transparência e honestidade, apesar de estar muito triste, anuncio a vocês a retirada da minha candidatura a prefeito de Lagarto e a oficialização da candidatura do meu irmão, Fábio Reis, para que ele possa continuar o que todos nós, juntos, começamos a construir: uma Lagarto de um novo jeito. Mais uma vez, as “forças ocultas” que, infelizmente, imperam em Lagarto fizeram com que uma decisão lá de Brasília impedisse, nesse momento, de seguir em frente com meu nome para prefeito do nosso município. Neste momento, porque agora Fábio seguirá no comando do nosso projeto rumo à vitória e em breve, logo ali, quando a verdade se restabelecerá, estaremos todos juntos tocando a construção de uma nova Lagarto, uma Lagarto do futuro.