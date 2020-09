A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não registrou registrou novos casos de Covid-19 na última sexta-feira, 25, em Lagarto. Com isso, o número de pessoas que testaram positivo para o novo coronavírus segue sendo de 2.728.

Ainda de acordo com o boletim epidemiológico da SMS, foram confirmadas mais 52 altas, elevando para 2.018 o número de lagartenses curados da Covid-19. Isso representa cerca de 74% do número total de contaminados desde o início da pandemia.

Até o momento, foram realizados 4.248 testes, dos quais 1.511 foram descartados e nove aguardam o processamento da amostra e liberação do resultado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen).

O número de lagartenses que estão em isolamento domiciliar é de 612 e o total de pessoas internadas é de 13, sendo 12 em leitos de enfermaria e um na UTI.

Sergipe

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou na última sexta-feira, 25, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 124 casos e seis novos óbitos. Em Sergipe, 76.727 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.010 morreram. Dos seis óbitos, quatro estavam em investigação e foram confirmados. Até o momento, 70.953 pacientes foram curados.

Em Aracaju, dois homens vieram a óbito: de 67 anos, com neoplasia, diabetes e hipertensão; e 79 anos, com insuficiência renal, hipertensão e diabetes.

Em outros municípios, três mulheres: de 64 anos, moradora de Indiaroba, sem comorbidades; 63 anos, de Santo Amaro das Brotas, com neoplasia, hipertensão e diabetes; e 64 anos, residente de Nossa Senhora do Socorro, com diabetes e hipertensão. Houve ainda o óbito de um homem de 72 anos, de Riachão do Dantas, com diabetes.

Foram realizados 167.373 exames e 90.646 foram negativados. Estão internados 181 pacientes, sendo 95 em leitos de UTI (75 na rede pública, sendo 70 adultas e 5 pediátricas; e 20 na rede privada, sendo 18 adultas e 2 pediátricas) e 86 em leitos clínicos (70 na rede pública e 16 na rede privada). São investigados mais cinco óbitos. Ainda aguardam resultado 918 exames coletados.