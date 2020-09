O Banese está oferecendo aos servidores públicos estaduais uma linha de crédito para antecipação de até 90% do 13º salário. A antecipação estará disponível para os servidores ativos e para os aposentados e pensionistas vinculados ao Finanprev, que recebem acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais). A operação poderá ser contratada nos caixas eletrônicos, via aplicativo, internet banking, e nas agências do banco em todo o estado.

De acordo com o presidente do Banese, Helom Oliveira, a operação foi customizada para atender aos servidores que ainda não contrataram essa antecipação, oferecendo uma opção de crédito que injetará recursos beneficiando a economia sergipana. “Além de oferecer comodidade aos servidores públicos, esta operação promove um efeito dinâmico na economia do estado, gerando benefícios em diversas cadeias produtivas a partir dos servidores que optarem por esse serviço”, explica.

A estimativa é de que a operação proporcione a injeção imediata de algo em torno de R$ 120 milhões na economia sergipana, o que representa um incremento fundamental nesse momento de retomada econômica em Sergipe.

Funcionamento

Conforme o anúncio do Governo do Estado, o pagamento da 1ª parcela do 13º salário será efetuado em lotes, a partir do mês de aniversário do servidor, através de folha de pagamento específica.

Os aniversariantes de maio a agosto receberão na folha de pagamento de outubro, com vencimento entre os dias 10 e 12 de novembro. Já os aniversariantes dos meses de setembro a dezembro receberão na folha de pagamento de novembro, com vencimento entre os dias 10 e 12 de dezembro.

A operação não poderá ser contratada pelos servidores aniversariantes dos meses de janeiro a abril, em decorrência da data de vencimento da 1ª parcela ser já em 10 de outubro.

A opção para aderir à operação estará disponível na aba “Crédito Rápido”, no aplicativo Banese, nos caixas eletrônicos e internet banking, sujeita a análise de crédito. Os servidores que não conseguirem realizar a operação nos meios eletrônicos, poderão procurar uma das agências do banco. A operação não será efetuada nos Pontos Banese.

É importante salientar que, para os aposentados e pensionistas que recebem até R$ 6.000,00 (seis mil reais), o pagamento já está sendo efetuado pelo Governo do Estado de forma parcelada.