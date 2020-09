Na manhã do último domingo, 27, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo de um jovem do sexo masculino, no povoado Brasília, na zona rural de Lagarto, que foi morto por disparos de arma de fogo.

Segundo informações, no momento do crime, a vítima estavam em uma Honda Bros acompanhado de outra pessoa. Ambos foram baleados, mas o garupa ainda foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Universitário de Lagarto.

A Polícia Militar esteve no local do crime, enquanto a Polícia Civil dará continuidade as investigações. O Portal Lagartense tentou obter a identidade dos envolvidos junto aos órgãos competentes, mas ainda não obtivemos êxito.