Na noite do último domingo, 27, um acidente automobilístico foi registrado no município de Tobias Barreto, na Rodovia Antônio Nery do Nascimento, mais precisamente entre o povoado Pilões e o lugarejo conhecido por Jacaré.

Segundo informações preliminares, uma caminhonete branca, conduzida por um cidadão conhecido por Rodrigo de Elízio capotou. Com isso, o mesmo não resistiu os ferimentos e foi a óbito ainda no local.

Outras informações indicam que haviam três pessoas dentro do veículo e que uma delas quebrou a perna e foi socorrido. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo e, em breve, as autoridades devem apresentar maiores informações sobre as causas do ocorrido.