Na madrugada do último sábado, 26, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuaram a prisão em flagrante de um homem que é suspeito de integrar uma quadrilha de roubos de motocicletas em atuação na cidade de Lagarto.

Segundo o 7ºBPM, a prisão foi realizada após um monitoramento do modus operandi do grupo criminoso em meio ao crescente número de motocicletas roubadas no município. Tanto é que o mesmo foi detido depois de ter acabado de roubar uma Honda Bros.

“O suspeito tentou fugir, abandonando a motocicleta e correndo por um terreno baldio. Por infelicidade do criminoso, o cerco da PM, já estava ativado. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Lagarto para as providências legais”, relatou o 7ºBPM.