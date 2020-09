O novo coronavírus (Covid-19) continua ceifando vidas em Lagarto. No último domingo, 27, por exemplo, o boletim epidemiológico do Município contabilizou o óbito de um idoso de 77 anos, que sofria com comorbidades prévias e estava internado em um hospital público.

Além disso, ontem foram confirmados mais seis casos de Covid-19. “Tratam-se de 2 homens de 11 e 19 anos da zona urbana; 1 homem de 23 anos da zona rural e 3 mulheres de 25, 29 e 38 anos da zona urbana”, detalhou a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Já o Governo de Sergipe informou que o nível de isolamento social em Lagarto está na casa dos 36%. O percentual não está entre os menores do estado, mas também não está acima do recomendado pelas autoridades em saúde: 60% e 70%. Enquanto os leitos de UTI no município apresentam taxa de ocupação de 55% no Hospital Universitário de Lagarto e 50% no Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC).