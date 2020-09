O portal da transparência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibiliza dados referentes à declaração de bens apresentada por cada candidato a Prefeitura Municipal de Lagarto.

Entre os candidatos, Jorge Prata (Podemos) é o que possui maior contabilidade de bens: R$ 1.175.000. A maior parte vem de três imóveis, sendo duas casas e um apartamento.

Em seguida, aparece Fábio Reis (MDB), com um patrimônio de R$ 935,2 mil, divididos entre imóveis, terreno, caderneta de poupança e dinheiro em espécie. Na sequência, está Nininho da Bolo Bom (Cidadania), que possui R$ 645,3 mil em bens, derivados de um terreno, um galpão, uma casa e veículo automotor.

O empresário é seguido pela prefeita Hilda Ribeiro (SD), candidata a reeleição, que aparece com bens de R$ 7,7 mil, oriundos de Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios e Depósito bancário em conta corrente no país.

Já Ibrain Monteiro (PSC), filho do ex-prefeito Valmir Monteiro, aparece sem qualquer bem cadastrado no site do TRE.

Candidatos a vice-prefeito

Em relação aos candidatos a vice-prefeito, Joãozinho de Solinha (MDB), que compõe chapa com Fábio Reis, aparece na primeira posição com R$ 1,8 milhão em bens declarados; seguido por Ginaldo do Feijão (PSC), vice de Ibrain Monteiro, com R$ 1,3 milhão. Na sequência aparece Julinho (Podemos) da chapa de Jorge Prata, com R$ 400 mil; depois Iara Fukano (Cidadania), vice de Nininho da Bolo Bom, com R$ 18,7 mil. Já o vice de Hilda Ribeiro, não possui bens cadastrados no site do TRE.