Após ter passado por internação na Unidade de Doenças Respiratórias (UDR) do Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), agora recuperado, empresário do ramo de limpeza, desinfecção e sanitização de ambientes de Itabaiana retornou à unidade hospitalar neste final de semana para um gesto de gratidão pelo tratamento recebido pelos profissionais de saúde do hospital.

“Voltar ao hospital com essa iniciativa dentro da minha área de atuação é uma forma de agradecer por tudo que recebi aqui quando mais precisei de assistência”, enfatizou Fabrizio Costa. “Cheguei bem debilitado, com saturação muito baixa, não tinha forças e mal conseguia respirar”, relatou.

Profissionais e técnicos da empresa do ex-paciente HUL realizaram uma desinfecção em ambientes do hospital, envolvendo parte da área externa da unidade, recepção, isolamentos e áreas internas sem presença de pacientes, ao longo da tarde desse sábado, 26.

Na oportunidade, o empresário também fez questão de se referir aos colaboradores e equipes que estiveram diretamente envolvidos no seu tratamento durante o período de internação. “A atuação e o acolhimento dos profissionais foi também um diferencial determinante para a minha recuperação”, assegurou. “Por isso sou cem por cento gratidão, por todo o tratamento e atenção que tive aqui no HUL em um momento crítico da minha vida”, observou.

“Através de gestos de reconhecimento como esse criamos um ambiente de muito mais motivação e busca de melhorias por parte de todos que fazem o HUL”, ressaltou Marcos Henrique, chefe da Divisão de Gestão do Cuidado da unidade hospitalar. “E ajuda a entender que a gratidão nos conecta com nosso sentido primordial que é servir”, disse. “Carinho e gratidão sempre faz bem para quem dá e para quem recebe”, complementou.