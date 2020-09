O dia 29 de setembro foi escolhido como o Dia Mundial do Coração pela Federação Mundial do Coração (World Heart Federation) em 2000. O objetivo dessa data é divulgar os perigos das doenças do coração e estimular hábitos saudáveis como prevenção.

A doença cardíaca e o acidente vascular cerebral são as principais causas de morte no mundo, com 17,3 milhões de vidas colhidas por ano. Neste dia realizam-se campanhas em todo o mundo e manter o coração saudável equivale a ter uma vida mais longa. Esse pode ser o dia perfeito para deixar de fumar, para começar a fazer exercício físico e a alimentar-se melhor.

As doenças cardiovasculares mais comuns são a hipertensão arterial, o acidente vascular cerebral (derrame) e o infarto agudo do miocárdio e, para evitar esses males, é necessário prestar atenção aos próprios hábitos no dia a dia.

Ter uma vida saudável com a prática de atividades físicas, alimentação com quantidade reduzida de gorduras e rica em folhas e legumes, redução do consumo de carnes vermelhas e açúcares é essencial. O cardiologista do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), Renato Mesquita, reforça que a prevenção é o melhor caminho para cuidar bem do coração.

“Em geral as pessoas só lembram de cuidar do coração quando ele está doente, fato que causa muita preocupação entre nós, cardiologistas, por isso temos feito um trabalho muito grande de educação com a geração que ainda não está doente, que é essa geração saúde que cuida do corpo, o que está muito na moda hoje. Portanto, exercício físico, dormir e comer bem é o aconselhável para ter boa saúde”, explicou.

A pressão alta, diabetes e colesterol alterados também são fatores de risco e promovem a obstrução das artérias. Por isso que o sedentarismo e a obesidade andam juntas e são vilões. Para quem pretende iniciar uma atividade física, o acompanhamento de um profissional especializado é fundamental. Todos, em qualquer idade e lugar, independentemente do seu tipo de vida, seja atleta ou sedentário, é importante ir ao cardiologista regularmente.