Com a oficialização das candidaturas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também foram divulgados os planos de governo dos candidatos à Prefeitura Municipal. Por isso, o Portal Lagartense decidiu resumir para você, as principais propostas de cada um dos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Lagarto nas eleições municipais 2020. Confira abaixo:

Hilda Ribeiro (Solidariedade): O plano de governo da atual prefeita está focado na promoção do desenvolvimento humano, econômico e social, no campo e na cidade. Ela afirma que o documento foi desenvolvido com base nas experiências adquiridas ao longo do mandato, contando com a participação das lideranças e representações das comunidades.

Entre as propostas trazidas pelo pano de governo estão: a construção de dois Centros de Referência da Assistência Social, sendo um Colônia Treze e outro no bairro Ademar de Carvalho; a criação de Equoterapia e Clínica Veterinária Municipais, além de um ambulatório de oncologia; implantação do Projeto Cegonha Lagartense; oferta de curso de informática nas escolas e Robótica Educacional; Construção de uma Escola de Ensino Fundamental urbana e três creches na zona rural via PAR, além da renovação da frota de ônibus do transporte escolar; viabilizar a inserção de mulheres vítimas de violência doméstica no Programa Renda Cidadã; implantação do programa Quintais Produtivos para incentivar a produção urbana/caseira de hortas; encerramento do lixão e construção do transbordo regional com pátio de compostagem; criação do Procon Municipal; implantação da Patrulha Maria da Penha; construção de passagens molhadas nos acessos aos povoados; construção de ciclovias; e ampliação do Programa de Construção de Unidades Habitacionais.

(Confira na íntegra o plano completo de Hilda Ribeiro)

Fábio Reis (MDB): O programa de governo do atual deputado federal e candidato a Prefeitura de Lagarto foi desenvolvido após a coleta e discussão com especialistas e moradores do município de dados e indicadores sobre Lagarto acerca de temas como educação, saúde, finanças do município, entre outros. Dessa forma, o documento é guiado por cinco principais eixos de atuação: emprego, inclusão social, diversidade, tecnologia e transparência.

Entre suas principais propostas estão: Reduzir o tempo de espera para cirurgias eletivas através de mutirões de cirurgias; desenvolver o projeto itinerante Estação Saúde, voltado especialmente às comunidades rurais; Criar a Casa de Apoio de Lagarto, em Aracaju, visando oferecer um espaço adequado para abrigar e dar suporte a pacientes em tratamento fora do domicílio; implantar de uma unidade regional do IML, acelerando o processo de registro e liberação de corpo; implantar o Programa de Reforma de Moradia das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza; construir casas através do “Programa Casa Verde e Amarela”; implantar a Casa da Mulher Lagartense para acolher temporariamente mulheres em situação de risco e/ou violência doméstica; incluir disciplinas voltadas à economia básica, empreendedorismo e à história de Lagarto na grade escolar do ensino fundamental; construir uma Escola de Excelência em Ensino Fundamental (escola-modelo) de turno integral; e incrementar a política de coordenação, cooperação e integração entre as forças de segurança municipais e as Polícias Civil, Militar e Rodoviária;

(Confira na íntegra o programa de governo de Fábio Reis)

Nininho da Bolo Bom (Cidadania): Para elaboração de seu plano de governo, o empresário priorizou temas como: segurança pública, educação, saúde e uma política de geração de empregos, com o objetivo de impulsionar a economia local, abrangendo os setores de comércio, turismo, serviços, economia criativa e sustentável, esportes, cultura, lazer, ciência, tecnologia e inovação.

Entre as propostas trazidas pelo documento estão: ampliar a oferta de vagas na educação infantil em tempo integral; ofertar, através de parcerias, cursos técnicos para os alunos da Educação de Jovens e Adultos; estruturar um centro de formação continuada para os professores da rede municipal; estipular uma política de recomposição da carreira do magistério por meio de estudos financeiros; criar uma central de marcação de consultas e exames; abrir Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24h; ampliar o atendimento do centro de especialidades; realizar concurso público para a Guarda Municipal e Agentes de Trânsito; construir 20 km de ciclovias ligando pontos importantes do município com o centro da cidade; revitalizar todos os acessos para a cidade de Lagarto; investir em centros especializados de reabilitação como o Centro de Equoterapia e a Apae, além da criação de outros; e intensificar os cuidados com as pessoas em situação de rua para que tenham acesso a um aluguel social e ajuda mensal com alimentos e materiais de higiene.

(Confira na íntegra o programa de governo de Nininho da Bolo Bom)

Jorge Prata (Podemos): Com a intenção de trazer diversidade de ideias à disputa eleitoral, o candidato optou pelo desenvolvimento de um plano de governo idealizado para atender as necessidades que o futuro prefeito deve ter: discernimento, praticidade, dinamismo, ética, amor a sua cidade acima de tudo, e ser capaz de romper as amarras com quem só está interessado em locupletar-se no poder, porque somos radicalmente contra a corrupção.

Entre suas principais promessas estão: municipalizar o Hospital Nossa Senhora da Conceição; colocar ambulâncias em bairros para facilitar o atendimento médico; Municipalizar a Maternidade Monsenhor Daltro; construir escolas em tempo integral para adolescentes, em seis grandes macrorregiões, duas na cidade e quatro no interior; criação de programa de intercâmbio internacional para alunos das escolas municipais; implantar o “lanchinho” pela manhã na chegada dos alunos na escola; incentivos e terrenos para novas indústrias e empresas prestadoras de serviços; permitir a volta dos quiosques e lanchonetes nas praças públicas; incentivo a pequenas e médias empresas, criando um distrito industrial; instalar postes de telefones com linha direta com a polícia e botão alarme de emergência; trazer de volta a figura do “cosme damião” nos bairros da cidade e nos principais povoados, assim como o bolsa família municipal; construir uma vila olímpica e transformar em um centro de formação de atletas; e reformar o Parque de Exposição Nicolau Almeida.

(Confira na íntegra o programa de governo de Jorge Prata)

Ibrain Monteiro (PSC): O plano de governo do candidato não foi divulgado no site do TSE, até o fechamento desta matéria.