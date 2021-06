Persistência, determinação e amor pelo que faz são o resultado do planejamento da mente criativa do técnico de radioterapia do Centro de Oncologia, Schubert José Souza Soares, que atua no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Ele que criou um acessório para tratar pacientes oncológicos e oferecer maior conforto durante a sessão de radioterapia. Trata-se do abaixador de ombro que, como o próprio nome diz, serve para baixar o ombro e tratar a região cervical do paciente sem que o ombro esteja à frente da cervical, para ambos não serem tratados.

“A função do abaixador de ombro é posicionar o ombro para uma região caudal como a gente chama e o acessório aqui da radioterapia era de tamanho único e bem artesanal, então eu vi a necessidade de criar um abaixador de ombro que a gente pudesse ter muita regulagem para diversos tamanhos”, explicou o técnico de radioterapia.

Como o acessório da radioterapia é de tamanho único, o paciente grande, no momento de ser tratado e pegar o abaixador de ombro às vezes não tinha força por conta do tamanho. A partir daí o profissional passou a observar e resolveu criar um acessório por conta própria e que se adequasse a qualquer tamanho das pessoas, sendo homem ou mulher. Tudo feito com muita determinação e uma pesquisa minuciosa.

“É claro que tudo isso exige um trabalho, uma pesquisa, gastei um tempinho bom procurando as partes para a elaboração do acessório e não desisti, consegui tudo e tirei finais de semana para a montagem. Eu utilizei bolinhas de 18 milímetros, em diversas cores e perfurei cada uma para poder passar um cordão nelas. A corda foi bem difícil encontrar e por fim a parte da base, fiz algumas melhorias para ela ficar mais resistente, achei uma loja de acrílicos e eles fizeram a base do jeito que eu queria, ficou ótima, o próximo passo era procurar o puxador, busquei em sites até tarde da noite e encontrei, uma pesquisa minuciosa”, explicou Schubert José Souza Soares.

Para a confecção do acessório, o técnico de radioterapia pesquisou por cerca de dois meses a fabricação do abaixador de ombro até a sua finalização. O equipamento se encaixa a cada tamanho do paciente proporcionando maior conforto no momento da sessão e um tratamento ainda mais adequado.