Em jogo válido pela 3° rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, Itabaiana e Sergipe se enfrentam na tarde deste domingo, 20, no estádio Etelvino Mendonça.

Enquanto o time tricolor ainda não venceu na competição e está com dois pontos, os colorados já somam quatro pontos após um empate e uma vitória. Ambas as equipes ainda estão invictas no campeonato e este será o primeiro confronto entre os dois times neste ano.

O time do Sergipe realizou treinos técnicos durante toda a semana em preparação para o clássico. Já o Itabaiana, realizou treinamentos no campo do Etelvino Mendonça, palco do jogo. O Tremendão da Serra ainda anunciou a chega do atacante Luís Felipe, que ainda não teve seu nome publicado no BID.

A partida terá início às 16h e será apitada pelo árbitro goiano Rubens Paulo Rodrigues dos Santos, com assistência dos sergipanos Rodrigo Guimarães Pereira e Wendel Augusto Lino.