O ranking do Índice de transparência da Covid-19, divulgado pela ONG Open Knowledge Brasil na última quinta-feira, 17, destaca que Sergipe é o 1º estado no Nordeste e o 6º estado mais transparente do Brasil, com nível Alto de desempenho.

A organização, que avalia o conteúdo, a granularidade e o formato das informações divulgadas da doença, classifica de 0 a 100 pontos os estados brasileiros, e Sergipe aparece com 80 pontos. O Índice de Transparência da Covid-19 3.0 faz coleta de dados mensais. Os níveis de transparências são descritos por Alto, Bom, Média, Baixo e Opaco.

Todas as ações do governo são divulgadas e atualizadas diariamente no site oficial de notícias e no http://sergipecontraocoronavirus.net.br, assim como nas redes sociais do governo de Sergipe, Facebook e Instagram. Com o detalhamento das informações, os sergipanos podem acompanhar o número de notificações, de casos confirmados, pacientes curados e de óbitos. Também é possível checar a situação por municípios, além de faixa etária, sexo e comorbidades.

“Além da nossa preocupação com ações efetivas para o controle da doença no estado, o nosso Governo trabalha, também, tendo a transparência como prioridade. Esse resultado é fruto de um trabalho que vem sendo feito desde os primeiros casos da doença em Sergipe, com o intuito de garantir o acesso à informação para que a população e os órgãos de controle possam acompanhar o direcionamento dos recursos neste momento tão delicado”, disse o governador Belivaldo Chagas.