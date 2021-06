A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou a distribuição de alimentos junto a famílias vulneráveis das seguintes comunidades: Morcego, Oiteiros, Sena, Papagaio, Borda da Mata, Atalho, Pindoba, Saco do Tigre, Telha, Lage, Assentamento Alto da Conceição, Piabas, Quipé, Vila de João Grampão e nas Onze Casas.

De acordo com a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (SDD), as famílias contempladas residem em comunidades carentes ou mais isoladas. Ela também informou que para receberem os alimentos, elas procuraram os Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e procederam cadastro.

“Além da entrega de alimentos, foram verificadas as famílias que já estão incluídas em programas de transferência de renda; identificadas as situações relacionais destas e possíveis vulnerabilidades para encaminhamentos para as diversas políticas públicas, de acordo com as suas realidades e necessidades” destacou Hilda.

Atualmente, Lagarto assiste 970 famílias incluídas no programa de transferência de renda denominado Renda Cidadã Lagartense. Ele é responsável por conceder um reforço mensal de R$ 110,00 para as famílias que ainda não estão inclusas em iniciativas como o Bolsa Família possam adquirir insumos necessários para a sua subsistência.