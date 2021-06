Na noite da última sexta-feira, 18, uma jovem que estava desaparecida foi vista circulando pelas ruas de Lagarto completamente desorientada, oscilando entre momentos de choro e riso. Segundo informações, ela sofre de transtorno de bipolaridade, e reside em Itabaiana, no agreste sergipano.

De acordo com o podólogo Matheus Felipe, a jovem apareceu na rua em que reside chorando muito e depois passou a sorrir bastante. “Ficamos sem entender nada”, disse o profissional que também relatou como foram os momentos em que esteve com a jovem.

“Primeiro ela disse que veio de Itabaiana, depois que tinha vindo de Aracaju, que tinha brigado com a mãe; depois que fugiu de casa, porque o primo dela tinha sido assassinado. Então falamos que iríamos ligar para a polícia, foi então que ela disse que tinha vindo para a casa de um rapaz que pretendia morar junto. Só que ela não deu nenhuma informação sobre esse rapaz, apenas o Instagram que eu tentei contato e não obtive resposta.

Entramos em contato com a polícia e com a Samu. A Samu ficou de mandar uma ambulância, mas não tivemos respostas. Já a polícia chegou depois de 30 minutos, foi quando a moça já tinha ido, sendo que antes disso ela já estava avançando em carros, se debatendo no chão. E nós estávamos com medo de tentar segurar ela e ela avançar em cima da gente.

Por isso, haviam 10 pessoas tentando acalmá-la, mas 10 minutos antes da polícia chegar, ela teve um surto e saiu correndo. Nós tentamos acompanhá-la, mas ficamos com medo de correr atrás dela, ela ficar mais assustada ainda e se jogar na frente de um carro. Então aguardamos a polícia e a polícia, ao chegar, informou que ela já tinha sido localizada”, relatou o podólogo.

Diante da situação, o Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) e a Guarda Municipal de Lagarto realizaram o fechamento de diversas vias da cidade, para que a jovem pudesse ser contida da melhor maneira possível e encaminhada ao serviço de saúde e de assistencial social. Toda a ação foi acompanhada por uma equipe do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS) de Lagarto.

Após este procedimento, a jovem foi abordada e encaminhada para o Hospital Universitário de Lagarto, para onde a família da mesma foi chamada para acompanhar toda a situação. Este foi o segundo caso de transtorno mental que chamou a atenção dos lagartenses. Na semana passada, um homem transtornado resolveu andar pelado pelas ruas da cidade.