No último sábado, 19, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, deu continuidade ao mutirão de castração no Centro de Controle de Zoonoses. Diversos animais passaram pela cirurgia que tem por objetivo controlar o número crescente de cães e gatos e as consequências desse aumento no impacto à saúde pública.

Para realizar o cadastro é simples: basta que o interessado compareça até a unidade e esteja munido de cópia de RG e CPF, comprovante de residência e comprovante de renda (Cópia do Cartão do Bolsa Família, número do NIS, ou que obtenha renda de até dois salários mínimos).