Na noite do último sábado, 19, por volta das 20h, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, na Rua Ribeiro de Sousa, no centro da cidade de Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, o homem – que já era alvo de uma investigação – foi preso após uma denúncia de populares. Diante disso, os policiais flagraram o homem com um pedaço de cocaína, além de nove pinos da referida droga, um celular e R$ 124,00 fracionados.

“Após ser questionado se haveria mais drogas em sua residência, ele afirmou que sim e franqueou a entrada dos policiais, que encontraram 08 tabletes de maconha, 20 pinos cheios de cocaína, 01 pedra de cocaína pura, 01 pacote de pó branco semelhante à cocaína, 01 balança de precisão e 60 pinos vazios”, acrescentou o 7ºBPM que encaminhou o caso para a Delegacia Regional de Lagarto.