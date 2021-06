Na tarde do último domingo, 20, uma criança de seis anos deu entrada no Hospital Universitário de Lagarto, após ter sido alvejada com um disparo acidental de arma de fogo em sua residência, situada no povoado Estancinha, na zona rural de Lagarto.

Segundo o 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), no momento do ocorrido, a arma estava nas mãos do pai da vítima, o qual alegou que disparou o revólver involuntariamente enquanto o transferia de lugar.

“O suspeito relatou que sua filha estava deitada na cama, quando ele pegou o revólver no guarda-roupas e iria colocá-lo embaixo da cama, disparando o armamento involuntariamente, atingindo a menina. Ele também disse que sua esposa não presenciou o fato, pois estava na cozinha; e que imediatamente prestou socorro a sua filha”, disse a PM.

Com o ocorrido, a criança deu entrada no Hospital Universitário de Lagarto em estado grave, mas o Cirurgião Plantonista logo informou que ela não corria risco de vida, pois o projétil da arma havia atravessado o corpo da vítima, não sendo necessário uma intervenção cirúrgica.

Diante disso, tanto o pai quanto o armamento foram encaminhados para a Delegacia Regional de Lagarto. “O armamento apreendido se trata de um revólver Taurus calibre .38, com quatro munições: três intactas e uma deflagrada. Seu número de série é 95900”, completou o 7ºBPM.