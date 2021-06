O Instituto Federal de Sergipe (IFS) abriu inscrições, até o dia 6 de julho, para o 1º Ciclo de formação em Educação e Relações de Gênero. Trata-se de um curso voltado ao estudo de gênero no Brasil e no mundo, sendo destino a servidoras e servidores do Instituto e membros do Programa Mulher, Gênero e Feminismo na Ciência.