De acordo com a UFS, o novo prazo se encerra em 16 de julho. O edital compõe 25 obras destinadas para a comunidade acadêmica da UFS e mais cinco destinadas para a comunidade externa.

Podem ser inscritas publicações nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, Ciências Agrárias, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e Linguística, Letras e Artes. O objetivo é publicar livros digitais englobando as linhas editoriais técnico-científicas, didáticas e literárias, assim distribuídas.

Para submeter as propostas, os interessados devem enviar por e-mail cópia digital da obra em mídia em extensão doc. e em pdf, cópias de documentos comprobatórios de vínculos institucionais com a UFS para as obras submetidas à cota “Comunidade Acadêmica da UFS”, resumo da obra (de 100 a 250 palavras, conforme a NBR 6028:2003), e ficha de cadastro preenchida.