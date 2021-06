No último domingo, 20, a quadrilha junina lagartense Arryba Saya venceu o VII Concurso de Quadrilha Junina ‘Capa Bode’, promovido pela prefeitura de Simão Dias com o apoio da Lei Aldyr Blanc.

Por conta da pandemia de Covid-19, as apresentações ocorreram de maneira virtual e foram avaliadas por nove jurados, os quais avaliaram itens que vão desde a qualidade de áudio e imagem, passando pelo figurino e a dança.

Diante disso, cinco quadrilhas juninas conseguiram chegar a grande final e o resultado foi o seguinte: 1°) Arryba Saya (443,6 pontos), 2º) Asa Branca (440,8), 3º) Balança, Mas Não Cai (434,5), 4º) Buscapé (433,9) e 5º) Raio da Silibrina (432,9). Essas duas últimas também são de Lagarto.

Após a conquista do título de campeã, a Arryba Saya afirmou que fazer quadrilha em tempos de pandemia não era uma missão impossível. “Para a junina Arryba Saya em meados dos seus 19 anos de história a palavra impossível não faz parte do seu cotidiano. E olha só, em 2021, fizemos um pequeno espetáculo com todas as medidas de segurança assegurando os nossos brincantes, produção, músicos etc.”, disse.

E completou: “Confiando na celebração dos Santos juninos tínhamos como regentes Santo Antônio, São João, São Pedro e São José. Nos arrybeiros só queremos uma coisa: Em 2022, queremos tooooodos vacinados para assim possamos nos encontrar em um lindo arraia. Vacinas Salvam vidas”.

Veja como foi a presentação da Arryba Saya: