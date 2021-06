Gestores e técnicos da Prefeitura de Nossa Senhora das Dores realizaram uma visita técnica ao Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS/Ebserh), onde foram discutidas ações de cooperação entre as instituições relacionadas a suporte técnico-científico, educação continuada e atenção à saúde.

Uma das iniciativas é a viabilização de educação permanente e continuada através da Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário de Lagarto e do Centro de Simulações e Práticas do Campus UFS Lagarto, em cursos de qualificação técnica a serem oferecidos.

“A inciativa da Gerência de Ensino e Pesquisa do HUL em parceria com a UFS possibilitará a oferta de cursos de capacitação para os profissionais em saúde do município utilizando a simulação clínica, que permitirá o treinamento da equipe multiprofissional de forma realística e com segurança”, ressalta o professor Fernando Every, gerente de Ensino e Pesquisa do HUL. “A educação permanente valoriza o trabalho em saúde e os profissionais que o exercem, contextualizada às necessidades de saúde dos pacientes”, observa.

Suporte técnico-científico

Outro ponto discutido foi a proposta de suporte técnico-científico para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) que será aberta no município, considerando a condição do HUL de hospital porta aberta de Urgência e Emergência, num compartilhamento de saberes entre os níveis de assistência.

Também fez parte da discussão entre as instituições a realização de processo de planificação entre a Atenção Primária e Secundária do município e o Ambulatório de Especialidades Médicas do HUL. Para viabilizar as ações a serem implementadas será firmado um convênio entre o município, o HUL e a Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Participaram do encontro pelo município o assessor técnico da Saúde, João Lima; e as coordenadoras Larissa Feitosa, de Educação Permanente em Saúde; Bianca Evangelista, de Planejamento em Saúde e Fabrine, da Unidade de Urgência local.

Os gestores e técnicos do município foram recebidos pelo superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto; pela pró-reitora de extensão da UFS, Sueli Pereira; pelo diretor geral do Campus UFS Lagarto, Makson Gleydson Brito de Oliveira; e pelo gerente de Ensino e Pesquisa do HUL, professor Fernando Every.

Formação de profissionais

“A parceria da UFS, através do HUL e Campus de Lagarto será um grande marco para a gestão da saúde do município, considerando o recém-criado Núcleo de Educação Permanente em Saúde”, pontua João Lima. “Será através desse núcleo que avançaremos nessa parceria com a Universidade, utilizando todo o seu potencial de extensão e inserção na comunidade”, afirma o assessor técnico.

“É de extremo valor viabilizar esse tipo de parceria, visto ser o HUL-UFS um hospital universitário que tem como pilar principal a formação de profissionais através do ensino, da pesquisa e da assistência”, enfatiza o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, professor Manoel Cerqueira Neto.