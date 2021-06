Nesta segunda-feira, 21, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria Municipal de Ordem Publica e Defesa da Cidadania Semop/GML contou com a presença de diversos representantes de Guardas Municipais e Secretarias co-irmãs de outros municípios em sua unidade.

De acordo com o secretário Marcos França, a finalidade do encontro foi uma reunião de instruções que contou com participação dos comandantes/secretários(a) das Guardas Municipais dos municípios de: Simão Dias, Barra dos Coqueiros, Tobias Barreto, Santa Rosa de Lima e General Maynard.

Durante a reunião foram repassadas informações sobre o Acordo de Cooperação Técnica – ACT N° 01/2020, celebrado entre a Prefeitura de Lagarto e a União, por intermédio da Polícia Federal no Estado de Sergipe.

Marcos França ressaltou a importância da qualificação constante das Guardas, bem como proporcionar parcerias, troca de conhecimento que trazem avanços aos municípios e uma maior sensação de segurança para a sociedade.