Nesta terça-feira, 22, a Câmara de Vereadores de Lagarto realizou a sua última sessão do primeiro semestre de 2020 e antecipou o início do recesso parlamentar do mês de julho. Com isso, os 17 vereadores retornarão as atividades no próximo dia 03 de agosto.

Vale lembrar que a Câmara Municipal de Lagarto tem até o dia 30 de junho para realizar as suas sessões. Contudo, ao Portal Lagartense, a Secretaria da Casa explicou que o recesso foi antecipado, porque na próxima quinta-feira, 24, é feriado de São João e na terça-feira, 29, é ponto-facultativo de São Pedro.

“Mas os vereadores estão discutindo a possibilidade de realizar uma sessão extraordinária durante o recesso parlamentar”, observou a Secretaria da Câmara de Vereadores de Lagarto em coro ao que foi antecipado pelo vereador-presidente, Amilton Fontes (PSC).

Cabe destacar que na sessão desta terça-feira alguns projetos relevantes, dentre os quais estavam o Plano de Carreira dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto e outro voltado para a classe artística local, deixaram de ser votados por falta de quórum. Tanto é que a sessão foi encerrada com apenas seis vereadores presentes.