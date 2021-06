A professora da UFSC possui graduação e mestrado em Física pela Universidade de São Paulo (USP), doutorado pela University of Oxford na Inglaterra, e pós-doutorado pela Universidade de Coimbra em Portugal.

“Na hora de se formar a chapa se esperava que o atual vice-presidente concorresse, mas ele optou por não fazer isso. E dos membros da diretoria eu era a mais sênior. Acabei concordando porque veio um argumento que dizia assim: ‘Você fica o tempo todo dizendo que as mulheres não têm posição de liderança e aí quando aparece uma oportunidade, muitas delas pulam fora e você vai desistir?’ Esse argumento foi decisivo para eu me candidatar”, explicou

Débora planeja uma gestão focada em fortalecer a ciência brasileira e comunicar de forma efetiva para a sociedade o que a SBF faz.

“Ela [a SBF] organiza a Olimpíada Brasileira de Física, as Olimpíadas Internacionais de Física, pelo mestrado nacional profissional do ensino de física. Além disso, temos um site que avalia se as notícias relacionadas à física são verdadeiras ou não, temos repositório de aulas de físicas gratuitas entre outras ações. O desafio é justamente mostrar para os físicos e para a sociedade que o que fazemos por aqui”, afirmou.