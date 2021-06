A Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou nesta segunda-feira a tabela do Campeonato Sergipano sub-20. Ao todo, são dez equipes divididas em dois grupos. O estadual terá início no dia 17 de julho e será finalizado no dia 21 de agosto.

Na primeira fase, as equipes se enfrentam dentro de cada grupo e os dois primeiros colocados se classificam para as semifinais. Nessa fase, o primeiro colocado do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B e o primeiro do Grupo B enfrenta o segundo do Grupo A, em partidas de ida e volta. O primeiro de cada chave decide a vaga em casa e tem a vantagem de jogar pelo empate no placar agregado.