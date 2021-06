Na noite da última terça-feira, 22, uma mulher perdeu o controle do veículo em que estava e acabou avançando sobre clientes que estavam em um bar instalado no Centro Comercial Brício, localizado no centro de Lagarto.

O caso foi registrado por uma câmera de vigilância instalada no local e mostra o momento exato em que o carro avança sobre as mesas e os clientes, correm para se livrarem do pior. Segundo informações apuradas pelo Portal Lagartense, a condutora não estava sob o efeito de álcool, drogas como alguns chegaram a comentar.

Elas ainda indicam que o avanço ocorreu, porque a condutora do veículo havia se confundido com os pedais do carro durante o estacionamento. Com isso, ela acabou quebrando uma grade do estabelecimento e danificando uma motocicleta que acabou embaixo do veículo.

Apesar do ocorrido, ninguém se feriu. Um boletim de ocorrência foi registrado e a condutora do veículo já se comprometeu em arcar com os danos causados ao estabelecimento e a proprietária da motocicleta.