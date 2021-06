O novo ato ocorre um dia após um confronto entre os indígenas e policiais militares e legislativos, na terça (22). Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas e o esquema de segurança na Câmara foi reforçado.

Nesta quarta, os indígenas fizeram uma marcha ocupando três faixas do Eixo Monumental, na via S1, entre o Museu da República e o Congresso Nacional. A pista foi completamente interditada na altura do Palácio do Itamaraty.