A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, antecipou para esta quarta-feira, 23, véspera de São João, o pagamento dos salários dos servidores municipais. No município, geralmente, os valores são creditados no último dia útil de cada mês.

Com a medida, além de valorizar os colaboradores do Município e fomentar a preservação das tradições juninas, a prefeita acabou contribuindo também para o aquecimento do comércio local que tem sofrido com a pandemia de coronavírus.

“Nada mais justo que garantir que nossos servidores tenham seus vencimentos de junho antecipados, para assim poderem realizar, em tempo hábil, suas compras de São João e São Pedro, movimentando e aquecendo o nosso comércio e empresas. Em Lagarto, assim como o resto do país, não teremos grandes festas juninas, nem por isso as famílias vão deixar de curtir os festejos na segurança de seus lares com muita alegria, comidas típicas, e acima de tudo, tomando os cuidados necessários com a saúde” salientou a gestora.

