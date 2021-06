A explosão de um transformador de energia elétrica instalado em um poste na Rua José Vieira Filho, no bairro Loiola, em Lagarto, gerou alguns transtornos à comunidade. É que eles ficaram mais de 15h sem energia e alguns moradores viram alguns dos seus eletrodomésticos queimarem.

Além disso, uma das principais padarias instaladas no Loiola não funcionou na manhã desta quinta-feira, 24. E com a falta de energia, foi difícil para muitos cidadãos que residem nas proximidades e no mencionado bairro encontrarem o tradicional pão para o desjejum matinal.

Segundo informações obtidas pelo Portal Lagartense, o transformador explodiu por volta das 19h40 de ontem, quando passou a disparar faíscas. Com o ocorrido, um cabo transportador de energia elétrica acabou se desprendendo do equipamento e caindo sobre um veículo que estava estacionado na rua.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou ao local cerca de 20 minutos depois do ocorrido. Ao mesmo tempo, técnicos da Energisa também chegaram para realizar uma manutenção no equipamento e reestabelecer o fornecimento de eletricidade na região.

Contudo, após a manutenção, houve uma nova explosão. Foi então que os técnicos decidiram trocar o equipamento. Com isso, os trabalhos se prolongaram até o final da manhã de hoje, quando o problema foi finalmente resolvido.

Confira os relatos obtidos pelo Portal Lagartense: