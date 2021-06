A Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, levou até o Centro Especializado em Reabilitação (CER III) O “CERJoão”, para os usuários, tudo com muito amor e carinho e seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Em ritmo de Festa Junina, o CER III realizou nos dias 21, 22 e 23, oficinas terapêuticas com estação da pescaria, feirinha junina, sala de colagem, educação em saúde com pais sobre primeiros socorros. Foi um momento de muita alegria para os usuários e pais, com direito a desfile de trajes juninos.